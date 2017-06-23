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Гороскоп на 23 июня

В течение дня возможны новые знакомства
Фото: Russrem.ru Фото: Russrem.ru
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Гороскоп обещает день крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя. Если хотя бы в какой-то области вам удастся преодолеть лень и инерцию, энергии хватит с лихвой, чтобы свернуть горы. Если же нет – день пройдет не лучше и не хуже обычного. В любом случае, прислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту. В течение дня возможны новые знакомства и получение нового опыта в любых сферах жизни – даже там, где вы этого совсем не ожидаете.

Как бы ни хотел Овен расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит ему это сделать. События будут требовать активного участия Овна, раз за разом выдергивая его из состояния блаженного ничегонеделанья! В конце концов, Овну ничего не останется, как втянутся в этот навязанный ритм, но он не пожалеет: ему предоставятся интересные возможности, воспользоваться которыми Овен сможет, только если будет полноправным участником событий.

Телец может неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывал. Или обнаружить необычный способ зарабатывания денег. Или поддаться желанию потратить крупную сумму. Другими словами, на финансовую сферу Тельца могут повлиять сюрпризы судьбы или же его собственные перепады настроения. Впрочем, это будет проявляться не только в финансах, но и в других сферах жизни Тельца – от домашнего хозяйства до любви. Так что ему следует всерьез приготовиться к неожиданностям.

Настроение Близнецов может ввести в заблуждение кого угодно, но только не их самих. Весь день они могут чувствовать смутное беспокойство, которое иногда способно выливаться на головы окружающих вспышками раздражения. Впрочем, это же беспокойство может толкать Близнецов и на другие неожиданные поступки, в том числе и романтического плана. Другими словами, Близнецам не будет сидеться на месте, как бы они ни старались доказать себе и окружающим обратное.

Раку необходимо последовать совету китайского мудреца Лао-Цзы и плыть по течению, предоставив жизни и окружающим делать выбор за него. Правда, некоторые повороты событий могут его удивить: они не будут вписываться в рамки его повседневной жизни. Кроме того, превратившись в наблюдателя, Рак сумеет посмотреть на многие вещи под новым углом и увидит мудрые подсказки судьбы там, где раньше бы спокойно прошел мимо.

Судьба может совершить неожиданный поворот в жизни Льва, открывая перед ним новые горизонты. Правда, чтобы вписаться в этот поворот, от него может потребоваться в считанные минуты принять решение, способное изменить жизнь! Так что звезды гороскопа советуют Льву не выпадать из реальности и держать руку на пульсе событий. Лучше самому решить, воспользоваться шансом или нет, чем потом укорять себя за то, что этого шанса даже не заметил.

Дева будет склонна демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины – особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело ее отвлекать. Впрочем, звезды гороскопа предоставляют Деве большой запас прочности: ее целеустремленному желанию довести любое дело до конца можно только позавидовать! Что же касается окружающих, то их попытки отвлечь Деву вряд ли приведут к результату. Ну а если приведут, им же хуже:выведенная из себя Дева опаснее разъяренного быка!

Весов будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно даже, что этим человеком окажутся они сами. В течение дня кто-то из окружения Весов вполне может продемонстрировать совершенно необычное поведение: «серая мышка» войдет в образ женщины-вамп, скряга расщедрится на угощение, недалекий коллега произведет на свет умную мысль… Впрочем, и сами Весы вряд ли станут исключением, удивив окружающих новыми проявлениями своей многогранной натуры.

Вставая утром с постели, Скорпион не может даже предположить, какие изменения произойдут в его жизни! Этот день может оказаться поворотным: события обещают развиваться не так, как он предполагал, заставляя Скорпиона прямо на ходу принимать важные решения. Неожиданные известия, дела, новые знакомства – любое событие имеет шанс отразиться на судьбе Скорпиона, оставив в его жизни значительный след. Ему следует помнить об этом, за что бы он ни брался и какие бы решения ни принимал.

Стрельцу следует прислушиваться к своей интуиции – она поможет ему ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. День обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы – непредсказуемыми. Позитивный настрой, любознательность и толика авантюризма помогут Стрельцу максимально использовать возможности сегодняшнего дня, в том числе и в романтическом плане. Стрелец имеет шанс встретить человека, заставляющего его сердце учащенно биться.

Козерога будет плохо с чувством юмора – особенно если оно направлено в его адрес! В течение дня у него в душе может накапливаться раздражение, которое Козерог с удовольствием выплеснет на головы любого, кто рискнет над ним подшучивать или ему возражать. Чтобы не провоцировать окружающих, да и самого себя, Козерогу полезно уйти с головой в дела и заботы – здесь его серьезность будет играть ему только на руку.

Водолею прекрасную возможность одержать победу над кем-то, возможно даже – не одну! Даже если доказывать свое превосходство не входит в его планы, ситуация может раз за разом подталкивать Водолея к этому, предоставляя ему шанс показать себя с самой выгодной стороны. Это может касаться работы, учебы, дружбы, романтических отношений – словом, любой сферы жизни Водолея, где он способен продемонстрировать свои таланты хотя бы перед одним зрителем.

Большую часть дня деловая активность Рыб будет практически равна нулю, зато они с удовольствием проведут свое свободное время с близкими и друзьями. Возможно даже, Рыбы неожиданно для себя выступят инициатором дружеской вечеринки, пикника или совместного похода в кино. А вот перспектива активного отдыха способна привести Рыб в ужас: день, когда они больше всего на свете ценят отдых, уют и комфорт.

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