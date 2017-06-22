На федеральной трассе под Владивостоком произошло ДТП из одной бетономешалки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. Спецмашина перевернулась на Седанкинской развязке по пока не известной причине, и на асфальт вытекло масло. Водителей предупредили о необходимости быль аккуратными при движении на данном участке дороги и далее.
На трассе под Владивостоком перевернулась бетономешалка
Масло вытекло на асфальтВладивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
17:52, 22 июня 2017 Приморские муниципалитеты оказались в списке зарплатных должников
Сотрудники сельских администраций не досчитались более полумиллиона рублей
17:31, 22 июня 2017 В Приморье обворовывали детей-сирот
Вопиющий случай произошел в городе Арсеньев
16:51, 22 июня 2017 Нерадивая мать едва не заморозила своих детей и обвинила знакомого в изнасиловании
ЧП произошло в Михайловском районе Приморского края
16:32, 22 июня 2017 Жительница Приморья устроила мужу большие проблемы
Десять тысяч рублей она потеряла в банкомате
15:50, 22 июня 2017 Приморский спасатель рассказал, как случайно не утопиться летом
Правила безопасности помогут спасут здоровье и жизнь
15:00, 22 июня 2017 Нетрезвые мужчины устроили драку во Владивостоке
Завершение уличных боев осталось за кадром
14:48, 22 июня 2017 Беременная воровка-рецидивистка задержана во Владивостоке
Возбуждено уголовное дело