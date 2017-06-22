На трассе под Владивостоком перевернулась бетономешалка

Масло вытекло на асфальт

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

На федеральной трассе под Владивостоком произошло ДТП из одной бетономешалки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. Спецмашина перевернулась на Седанкинской развязке по пока не известной причине, и на асфальт вытекло масло. Водителей предупредили о необходимости быль аккуратными при движении на данном участке дороги и далее.