Экперты-почерковеды будут проверять подписные листы перед выборами во Владивостоке

В приморской столице готовятся к выборам депутатов Думы

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Межведомственное совещание по предстоящим выборам депутатов думы Владивостока прошло в избирательной комиссии Приморского края, сообщает коррепсондент РИА VladNews.

Во время сбора подписей будет организована проверка сведений о кандидатах и участие экпертов-почерковедов в проверке подписных листов. Детально проработаны методы оперативного пресечения незаконной предвыборной агитации и обеспечения охраны помещений избирательных комиссий.

Опираясь на Соглашение о взаимодействии Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации выработаны пути решения потенциальных проблем информационного взаимодействия сотрудников полиции и представителей избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения единого дня голосования 10 сентября 2017 года.