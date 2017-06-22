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Политика и экономика

Экперты-почерковеды будут проверять подписные листы перед выборами во Владивостоке

В приморской столице готовятся к выборам депутатов Думы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Межведомственное совещание по предстоящим выборам депутатов думы Владивостока прошло в избирательной комиссии Приморского края, сообщает коррепсондент РИА VladNews.

Во время сбора подписей будет организована проверка сведений о кандидатах и участие экпертов-почерковедов в проверке подписных листов. Детально проработаны методы оперативного пресечения незаконной предвыборной агитации и обеспечения охраны помещений избирательных комиссий.

Опираясь на Соглашение о взаимодействии Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации выработаны пути решения потенциальных проблем информационного взаимодействия сотрудников полиции и представителей избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения единого дня голосования 10 сентября 2017 года.

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