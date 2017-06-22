Приморских спортсменов продолжают судить за анаболики

Уссурийские таможенники в 2017 году пресекли уже 3 попытки контрабанды запрещенных веществ по почте

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

С начала года отделу по борьбе с контрабандой наркотиков Уссурийской таможни Приморского края удалось трижды пресечь контрабандные каналы поставок сильнодействующих веществ с территории Республики Беларусь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Гражданин России заказал с помощью интернет-ресурса 200 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество метандиенон. Каких-либо документов, подтверждающих назначение ему данного препарата, мужчина не предоставил. Позже таможенники предотвратили еще две подобные попытки незаконного перемещения гражданами России товаров, запрещенных к ввозу на территорию России. По данным фактам возбуждено 3 уголовных дела по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Так, гражданин России, приобретший анаболические стероиды с помощью интернет-ресурса, был приговорен судом к 3 годам лишения свободы без реального отбывания наказания с испытательным сроком 3 года. Данное правонарушение Уссурийские таможенники пресекли в 2016 г., когда мужчина произвел заказ 3600 таблеток и 54 ампул с жидкостью общим весом более 500 гр., которые экспертиза признала сильнодействующими веществами, запрещенными к перемещению через государственную границу РФ.