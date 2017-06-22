Во Владивостоке стало больше художников

​В художественном колледже состоялась защита дипломных работ

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В Приморском краевом художественном колледже состоялась защита дипломных работ студентов кафедры живописи, сообщает корреспондент VladNews. На суд комиссии были представленные работы, к которым учащиеся шли в течение всех четырёх лет обучения.

Дегтярёва Анастасия представила триптих «Общежитие» о незаурядной жизни студенческой молодежи творческой специальности. Срединная композиция – это экстерьер здания общежития, которое изображено в ночное время суток. На самом последнем этаже горит свет, кипит ночная жизнь.

В рецензии на работу, подготовленной искусствоведом Анастасией Фёдоровой, отмечалась яркая эмоциональность цветового контраста, которая создает ощущение динамичности сюжета, легкости восприятия и ироничности изображенных житейских моментов.

Внимания заслужила дипломная работа Мартемьяновой Людмилы «Яхты». Писать воду это одно из испытаний для художника. Комиссия отметила, грамотное соотношение объёма и плоскости. Грамотное построение композиции.

Председатель комиссии Енин Александр Александрович обратил внимание на парадокс замкнутости композиции и при этом преданное ощущение свободы: «Точно найден ритм уходящих в перспективу катеров. Есть ощущение простора... Изображаемые предметы на переднем плане читаются легко и ясно».

Одной из самых сложных тем, представленных на защите можно назвать работу Михаила Кравченко «Гефсиманский сад», где согласно Новому Завету, Иисус молился в свою последнюю ночь, проведённую на свободе. Михаил выбрал библейский сюжет, который нужно было решить не пошло, не наивно.

Идея возникла ещё до поступления в колледж. С первого курса молодой художник уже начал продумывать образ будущей картины. Писал этюды, писал с натуры древнегреческие доспехи. Его работа поражает трагизмом. Она очень удачна и с точки зрения образности и композиционно.

«Это неожиданная работа и по теме и по исполнению, - отметила кандидат искусствоведения Ольга Зотова. – Настроение передано по распределению фигур. Фигуре главного персонажа, возможно, не хватает смирения. Но всё-таки работа заслуживает высокой оценки. Она состоялась».

Однако, по мнению критика, эссеиста Алексея Лобычева, Михаил Кравченко понимает Христа, как Христа не сдавшегося: «Удалось создать атмосферу тревоги, эмоциональной раскалённости. Фигуры хорошо закомпанованы. Передана тревога красивой лунной ночи».

Очень интересна нежная, летная картина Валерии Конончик «Фауна», представленная на суд комиссии. Её идея возникла в зоомагазине, в котором работала Валерия. Летом туда часто заходили молодые женщины с детьми и рассматривали птиц. Работа исполнена красиво и просто, как в стихотворении Жака Превера «Как нарисовать птицу» - «Сперва нарисуйте клетку с настежь открытою дверцей, затем нарисуйте что-нибудь красивое и простое, что-нибудь очень приятное и нужное очень для птицы…»

Выпускные проекты получили авторитетную и высокопрофессиональную оценку комиссии. Многие из них вызвали особый интерес и активное обсуждение, а самые интересные решения были отмечены отличными оценками и похвалой. Это стало убедительным доказательством того, что студенты за годы обучения «впитали» лучшие традиции школы живописи Приморского краевого художественного колледжа.