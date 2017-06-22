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Происшествия

​Приморские муниципалитеты оказались в списке зарплатных должников

Сотрудники сельских администраций не досчитались более полумиллиона рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Четыре муниципалитета в Ольгинском районе Приморского края оказались в списке зарплатных должников: по итогам прокурорской проверки установлено, что суммарный долг администраций Тимофеевского, Милоградовского, Молдавановского и Пермского сельских поселений составил порядка 580 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Кроме того, в зарплатных должниках в районе оказалось и местное ООО, не доплатившее своим работникам 428 тысяч рублей.

В отношении глав муниципальных образований и гендиректора ООО возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

После вмешательства прокуратуры работодателями приняты меры по устранению нарушений закона: в настоящее время часть задолженности по заработной плате уже выплачена работникам организаций.

Напомним, долги по зарплатам в Приморье за май 2017 года снизились почти на треть и к июню составили 329 миллионов рублей. Однако, зарплатные долги в регионе продолжают удерживать за краем первое место в этом антирейтинге.

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