Зинаиде Ким предъявлено обвинение

Дело депутата владивостокской думы быстро закрутилось

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Депутат думы Владивостока Зинаида Ким стала фигуранткой уголовного дела об открепительных удостоверениях; производство объединено с делом члена избиркома Футиной. Официальный ответ на запрос депутата ЗС ПК Артема Самсонова пришел из СУ СК Приморья, о чем он пишет на своей странице в Fb.

Отметим, что официальное обвинение Зинаиде Ким было предъявлено в начале июня. При этом, уголовное дело было возбуждено в мае. При этом, скандал с открепительными удостоверениями был в сентябре прошлого года.

Напомним, по версии следствия, с 12 августа по 18 сентября 2016 года подозреваемая с целью получения статуса депутата Законодательного Собрания Приморского края разработала план совершения фальсификации на выборах. Депутат консультировала неосведомленных о ее преступном умысле лиц об алгоритме их действий при осуществлении процедуры голосования, а также обеспечила явку на участковую избирательную комиссию граждан, голосующих с использованием предоставленных ею открепительных удостоверений третьих лиц.

Депутату грозит до 4 лет лишения свободы.