Владивосток и южнокорейский город Тэчжон налаживают сотрудничество

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 июня, заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов провел встречу с делегацией города Тэчжон (Республика Корея), которую возглавляет заместитель мэра Ли Хён Чжу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во встрече участвовали начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, а также ряд ведущих специалистов муниципалитета города Тэчжон и профессор университета Чонгнам Хён Чже Хёк.

Это – первый визит прибывшей вчера утром во Владивосток делегации Тэчжона, и, по мнению ее участников, знакомство с нашим городом и островом Русский уже оставило у них самые приятные впечатления.

Сергей Черкасов приветствовал гостей Владивостока и пожелал им успешного выполнения программы их визита. Он напомнил, что в начале сентября во Владивостоке состоится третий Восточный экономический форум и отметил, что участвовать в нем намерен президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. При этом в программе ВЭФ немало международных мероприятий научно-технического и медицинского направлений. Поэтому участником форума могла бы стать и делегация города Тэчжон, который является пятым в Республике Корея по количеству населения и считается именно научно-технической столицей своей страны.

Ли Хён Чжу, со своей стороны, отметил, что принимает данную информацию к сведению, а также сообщил, что в Тэчжоне, и тоже в сентябре, будет проходить саммит городов Азиатско-Тихоокеанского региона, участие в котором уже подтвердили официальные представители 97 городов разных стран. Он пригласил на этот саммит и делегацию Владивостока.

Участники встречи обсудили также широкий круг вопросов с целью налаживания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.