Тимати запустит собственного оператора связи Stars

Проект Тимати вряд ли окажется прибыльным

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Популярный рэпер Тимати запустит собственного мобильного оператора связи, он также хочет заняться созданием интернет-банкинга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Мобильная сеть артиста получит название Stars. Основой для нее станет компания «Атлас», которая вышла на рынок мобильной связи в прошлом году. Основная целевая аудитория проекта — подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Как отмечает газета «Известия», маркетинговая кампания нацелена именно на эту аудиторию.

По словам Тимати, реализация проекта будет проходить сразу в несколько этапов, а завершится через год. Первым для клиентов будет открыт доступ Cashback, его запуск намечен на сентябрь. К новому году полноценно начнет работу мобильная связь, к весне будущего года заработает интернет-банкинг. Эти услуги смогут привлечь молодое поколение различными скидками и специальными акциями. Пользователи мобильной связи Stars будут получать безлимитный доступ к музыке в Интернете, а также скидки на концерты и прочие мероприятия.

По словам аналитиков, проект Тимати вряд ли окажется прибыльным из-за большого выбора предложений подобного характера. Только сейчас у россиян на руках около 250 млн «симок».