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Общество

МРЦ организовал для подростков поход на форт № 6 Владивостокской крепости

В следующую пятницу, 30 июня, Молодежный ресурсный центр планирует повторить поход на форт
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

МКУ «Молодежный ресурсный центр» продолжает организовывать полезный летний досуг для школьников приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Так, в среду, 21 июня, подростки приняли участие в походе на форт № 6 Владивостокской крепости. Мероприятие организовано на бесплатной основе.

Школьники вместе со специалистом городского молодежного центра Артемом Пономаренко отправились покорять форт ранним утром. По словам организаторов, дойдя до оборонительного объекта, юные горожане были впечатлены размером форта. Но еще больший восторг у них вызвал поход по тоннельным казармам глубокого залегания.

Кроме этого, ребята во время похода узнали историю Владивостокской крепости. А после экскурсии устроили пикник.

В следующую пятницу, 30 июня, Молодежный ресурсный центр планирует повторить поход на форт. Подросткам, желающим присоединиться к мероприятию, следует оставить заявку по телефону 222-22-94 (Артем Пономаренко, сотрудник МРЦ). Экскурсии организованы в рамках празднования 157-ой годовщины со дня образования Владивостока.

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