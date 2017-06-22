В Перу обнаружена мумия пришельца

Археологи продолжают исследования

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В Перу ученые в ходе археологических исследований наткнулись на мумию лысого пришельца, сообщает РИА VladNewws со ссылкой на ФАН. Экспертиза показала, что останки не принадлежат какому-либо живущему на Земле существу. Археологи продолжают исследования.

Внешне мумия имеет черты инопланетных существ – большая голова, три пальца на каждой руке и отсутствие волос на теле. Отметим, что по одной из версий мумия принадлежит древнему человеку, правда, у которого были врожденное уродство и деформация черепа.