Долгожданные соревнования на лодках класса «Дракон» состоятся в эту субботу

Главный праздник всей молодежи краевой столицы - «День М» - пройдет на набережной Спортивной гавани

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 24 июня, в 9 часов в рамках празднования «Дня М» администрация Владивостока проводит соревнования смешанных команд по гребле на лодках класса «Дракон», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Всего в этом году принято более 80 заявок, а после жеребьевки было сформировано порядка 40 смешанных команд.

Отметим, команды обязательно должны были пройти минимум четыре тренировки. Подготовка к гребле включала в себя занятия на море и на суше. Тренировки проходили на базе яхт-клуба «7 футов» и на станции Санаторная в муниципальном парке Лазо.

«В каждой команде участвуют представители различных организаций – телекоммуникационных и производственных компаний, средств массовой информации, ресторанов и многие другие. Эти соревнования сплачивают коллективы из разных сфер. Это возможность обрести новые знакомства, а также разнообразить свой досуг и круг общения. Сотни жителей города ежегодно с удовольствием принимают участие в гребле на «драконах»», - рассказала начальник управления развития физической культурой и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

Напомним, главный праздник всей молодежи краевой столицы - «День М» - пройдет на набережной Спортивной гавани. По уже сложившейся традиции мероприятие является основной интерактивной площадкой, демонстрирующей различные инициативы и активности владивостокских молодых людей. Здесь все пришедшие не только знакомятся с самыми яркими городскими проектами, но и участвуют в них.