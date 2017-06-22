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Фоторепортажи

В День памяти и скорби во Владивостоке прошло шествие горожан со свечами и памятный митинг

Фоторепортаж
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 июня, отмечается День память и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Сотни жителей и гостей Владивостока приняли участие в уже ставшем традиционном шествии со свечами и памятном митинге.

Школьники, студенты, курсанты, представители администрации Приморского края и города Владивостока, законодательного собрания, думы города, владивостокской епархии и общественность прошли с зажженными свечами по Корабельной Набережной.

«Это очень важная акция для всей нашей страны, - сказал один из участников шествия Михаил Слепухин. - Такие мероприятия необходимо проводить, ведь это очень сильно объединяет людей в дни скорби».

«Сегодняшнее мероприятие - это дань памяти нашим предкам, которые отдали свои жизни ради нашей жизни, - поделилась другая участника шествия Екатерина Аникеева. - Мой прадедушка - участник Великой Отечественной войне, поэтому День памяти и скорби важен для меня и для всей нашей семьи особенно».

Сразу же после шествия со свечами все собравшиеся приняли участие в памятном митинге и возложении цветов и венков к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

«Более 16 тысяч наших земляков, жителей Владивостока и Приморья, не вернулось с войны, - отметил Константин Лобода, первый заместитель главы администрации Владивостока. - В нашем городе во время Великой Отечественной войны ни на минуту не останавливалось производство, работали фабрики, заводы, морской и торговый порты. Ковалась Победа. И вклад города в Великую Победу по достоинству был оценен. Владивосток носит гордое звание - город воинской славы. Вечная память не вернувшимся с полей. Слава нашим ветеранам!»

Жители и гости приморской столицы почтили память погибших минутой молчания, к Вечному огню и Стене Памяти возложили цветы, венки и зажженные свечи.

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