В Приморье обворовывали детей-сирот

Вопиющий случай произошел в городе Арсеньев

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В городе Арсеньев Приморского края прокурором признано законным возбуждение уголовного дела по статье 183 УК РФ в отношении менеджера одного из банков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

По версии следствия, женщина разгласила ставшие ей известными в связи с осуществлением своих должностных обязанностей сведения, составляющие банковскую тайну, о принадлежащих несовершеннолетним клиентам банка счетах. Речь идет о счетах детей-сирот.

Она же принимала документы от лжепредставителей несовершеннолетних и проводила снятие денежных средств с их счетов. За произведение незаконных банковских операций злоумышленница получила вознаграждение в размере 35 тысяч рублей.

Инициаторами и организаторами преступной схемы явились двое местных жителей. В их отношении сейчас проводится доследственная проверка.