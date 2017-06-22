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В Приморье обворовывали детей-сирот

Вопиющий случай произошел в городе Арсеньев
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В городе Арсеньев Приморского края прокурором признано законным возбуждение уголовного дела по статье 183 УК РФ в отношении менеджера одного из банков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

По версии следствия, женщина разгласила ставшие ей известными в связи с осуществлением своих должностных обязанностей сведения, составляющие банковскую тайну, о принадлежащих несовершеннолетним клиентам банка счетах. Речь идет о счетах детей-сирот.

Она же принимала документы от лжепредставителей несовершеннолетних и проводила снятие денежных средств с их счетов. За произведение незаконных банковских операций злоумышленница получила вознаграждение в размере 35 тысяч рублей.

Инициаторами и организаторами преступной схемы явились двое местных жителей. В их отношении сейчас проводится доследственная проверка.

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