Как Владивосток отметит 157-летие?

Жителей приморской столицы ждет немало сюрпризов

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Ход подготовки к празднованию 157-летия Владивостока обсудили вчера, 21 июня, специалисты администрации города, представители правоохранительных органов и городского совета ветеранов на очередном заседании организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий в администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Провела заседание заместитель главы администрации города Наталья Зубова.

В этом году празднование Дня города будет разделено на несколько частей – 29 и 30 июня состоятся торжественные мероприятия. В субботу, 1 июля, пройдут театрализованное шествие горожан по Светланской, народные гулянья, тематические концертные программы на центральной площади Владивостока, на набережной Спортивной гавани и в скверах Владивостока.

Так, 29 июня в столице Приморья пройдёт торжественное собрание в честь Дня города. Мероприятие, посвящённое 157-летию Владивостока состоится в 15 часов в зале «Fesco-hall» (ул.Верхнепортовая, 38). На торжественное собрание приглашены порядка 1200 жителей города – это учителя, воспитатели, медицинские работники, спортсмены, студенты, художники, представителя флота, почётные граждане, ветераны и многие другие.

30 июня торжественные мероприятия начнутся в 10 часов с возложения цветов к памятнику основателю Владивостока, генерал-губернатору Николаю Николаевичу Муравьёву-Амурскому. На10:20 запланировано возложение цветов к памятнику первому старосте города Якову Семёнову (ул. Алеутская, 19а), в 10:40 цветы возложат к стеле «Владивосток - город воинской славы» на центральной площади.

1 июля самым массовым и зрелищным мероприятием станет театрализованное шествие горожан по улице Светланской. Заявки на участие в шествии подают трудовые коллективы, семьи с детьми и все желающие горожане. Уже сейчас известно, что в шествии примут участие ветераны, почетные граждане, спортсмены, пройдут колонны творческих коллективов Владивостока, диаспоры в национальных костюмах. Количество участников шествия - не ограничено. Для участия в нём необходимо подать заявку установленного образца на e-mail:vladivostok.dengoroda2017@mail.ru, а также по тел.: 8(423) 200-71-10 (с 10 до 20 часов ежедневно) до 27 июня.

Сразу после театрализованного шествия горожан на центральной площади начнут работу тематические локальные площадки для детей и взрослых, состоится праздничный концерт – со сцены прозвучат песни о Владивостоке.

Вечерний концерт стартует в 19 часов. Творческие коллективы, сменяя друг друга, поздравят город с Днем рождения. В 21 час на сцену выйдет популярная исполнительница Ева Польна.

На этот день запланирована и уже ставшая традиционной в нашем городе торжественная церемония возложения венка первооткрывателям и защитникам Владивостока на акватории залива Петра Великого.

Яркой точкой празднования Дня города 1 июля станет красочный фейерверк. В 22 часа его можно будет увидеть в трех точках приморской столицы: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (Подножье).

Творческие мероприятия, посвящённые Дню города, состоятся также в скверах, на Спортивной набережной и в парке Минного городка Владивостока 30 июня, 1 и 2 июля. Всего будет задействовано порядка 15 площадок.

30 июня и 1 июля в 21 час на набережной Спортивной гавани пройдёт фестиваль водных фонариков. Здесь состоится концерт – на сцену выйдут коллективы с вокальными и хореографическими номерами, будут звучать саксофон, скрипка, гитара. В 22 часагости мероприятия гости мероприятия смогут запустить на акваторию гавани фонарики.

1 июля в 12 часов на верхней площадке и в амфитеатре Спортивной набережной стартует уже ставший традиционным фестиваль «Добрый Владик». Здесь будет представлена выставка декоративно-прикладного творчества, состоятся мастер-классы и концерт.

Кроме того, в этот день на набережной будет работать ряд локальных площадок. Среди них – любимый детворой аквагрим, выставка-продажа сувениров.

1 июля в 13 часов в Театральном сквере начнётся концерт бардовской песни фестиваля авторской песни «Приморские струны».

В 13:30 в Адмиральском сквере пройдёт концерт «Любимый мой, Владивосток». На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность». Концерт в честь 157-го дня рождения Владивостока от «Традиций и современности» пройдёт 2 июля в 15 часов на набережной Спортивной гавани

1 и 2 июля в 13 часов в парке Минного городка состоится фестиваль красок Холи. Участников фестиваля ждут выступление диджеев и творческих коллективов, а также яркие краски и конкурсы.

Кроме того, в преддверии Дня города жителям и гостям приморской столицы будут представлены тематические выставки. 27 июня откроется коллективная выставка художников «Владивостоку – 157» в приморском отделении Союза художников России (ул. Алеутская, 14а). На 30 июня в центре современного искусства «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) запланировано открытие выставки фотохудожника Алексея Воронина, в галерее «Арка» (ул. Светланская, 5) - экспозиции о строительстве Владивостока «Через пространство и время». 2 июля в «Артэтаже» (ул. Фокина, 25) представят выставку «Посмотри на Владивосток».

Концертами, выставками, лекциями, конкурсами и другими познавательными мероприятиями отметят День города в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока. Тематические мероприятия – всего их будет 23 - стартуют 26 июня и завершатся 5 июля.