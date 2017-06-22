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Нерадивая мать едва не заморозила своих детей и обвинила знакомого в изнасиловании

ЧП произошло в Михайловском районе Приморского края
Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Жительница Михайловского района Приморского края едва не заморозила своих детей и обвинила знакомого в многократных изнасилованиях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. 

Женщина, не желая обременять себя обязанностями по воспитанию несовершеннолетних детей 2006 и 2014 года рождения, обвиняемая в течении длительного времени не предоставляла им полноценное питание, одежду по сезону, содержала их в антисанитарных условиях, не следила за личной гигиеной и состоянием здоровья детей, а также причиняла им физическую боль.

Кроме того, в марте 2017 года злоумышленница оставила ночью детей одних в неотапливаемом доме без надлежащего присмотра и еды, заперев входную дверь на замок и не дав детям возможности самостоятельно выбраться из жилища.

Дети были изъяты из семьи сотрудниками полиции и помещены районную больницу с диагнозами «острый двухсторонний пиелонефрит, ОРВИ».

Желая оправдать оставление детей одних в доме, она обратилась в полицию, ложно оговорив своего знакомого в том, что он удерживал её в своем доме и в течении нескольких дней насильно вступал с ней в половую связь, то есть обвинила в совершении тяжкого преступления.

Решением районного суда нерадивая мать лишена родительских прав.

Уголовное дело по статьям 156 (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 306 УК РФ (заведомо ложный донос) направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая свою вину во вмененных ей в вину преступлениях признала полностью. 

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