Нерадивая мать едва не заморозила своих детей и обвинила знакомого в изнасиловании

ЧП произошло в Михайловском районе Приморского края

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Жительница Михайловского района Приморского края едва не заморозила своих детей и обвинила знакомого в многократных изнасилованиях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Женщина, не желая обременять себя обязанностями по воспитанию несовершеннолетних детей 2006 и 2014 года рождения, обвиняемая в течении длительного времени не предоставляла им полноценное питание, одежду по сезону, содержала их в антисанитарных условиях, не следила за личной гигиеной и состоянием здоровья детей, а также причиняла им физическую боль.

Кроме того, в марте 2017 года злоумышленница оставила ночью детей одних в неотапливаемом доме без надлежащего присмотра и еды, заперев входную дверь на замок и не дав детям возможности самостоятельно выбраться из жилища.

Дети были изъяты из семьи сотрудниками полиции и помещены районную больницу с диагнозами «острый двухсторонний пиелонефрит, ОРВИ».

Желая оправдать оставление детей одних в доме, она обратилась в полицию, ложно оговорив своего знакомого в том, что он удерживал её в своем доме и в течении нескольких дней насильно вступал с ней в половую связь, то есть обвинила в совершении тяжкого преступления.

Решением районного суда нерадивая мать лишена родительских прав.

Уголовное дело по статьям 156 (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 306 УК РФ (заведомо ложный донос) направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая свою вину во вмененных ей в вину преступлениях признала полностью.