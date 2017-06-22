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Продовольственная ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 23 и 24 июня

23 и 24 июня с 9 до 18 часов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Завтра, 23 июня, и в субботу, 24 июня, на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Горожане смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, свежую зелень, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, кондитерские изделия.

Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезут на ярмарку свою продукцию.

23 и 24 июня ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

На следующей неделе – 30 июня и 1 июля – ярмарка на площади проводиться не будет. Здесь состоятся праздничные мероприятия, посвящённые 157-летию Владивостока.

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