К выходным в Приморье потеплеет до +31 °С

В субботу в Приморском крае ещё сохранятся небольшие кратковременные дожди

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В ближайшие выходные дни атмосферное давление на юге Дальнего Востока будет расти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

В субботу в Приморском крае ещё сохранятся небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +4…+17 °С, днём +16…+31 °С.

Воскресный день обойдётся без осадков. Вдоль побережья вторгнется гребень охотского антициклона. В континентальных районах температурный фон останется высоким, а в прибрежных районах похолодает на 5–8 градусов.

Во Владивостоке в субботу без осадков. Температура ночью +14…+16 °С, днём +19…+22 °С. В воскресенье погоду в городе будет определять гребень охотского антициклона. Усилится ветер, температура понизится: ночью +9…+12 °С, днём +13…+16 °С.