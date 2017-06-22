Жительница Приморья устроила мужу большие проблемы

Жительница Приморья устроила своему мужу большие проблемы: мужчине пришлось обращаться в полицию с просьбой поиска принадлежащих ему 10 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.
59-летний житель Фокино обратился в полицию с заявлением о хищении его денежных средств из ячейки банкомата.
Потерпевший пояснил, что его банковская карта находилась у супруги. Подойдя к банкомату, женщина собиралась снять 10 тысяч рублей. В то время, когда она набрала пин-код и указала сумму, в помещение вошла женщина с ребенком. Потерпевшая отвлеклась и забрала карту, забыв о деньгах.
С помощью камер видеонаблюдения женщину с ребенком нашли быстро. Ее доставили в отдел полиции. 52-летняя ранее не судимая местная жительница дала признательные показания - и добровольно возместила причиненный ущерб.
Возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).