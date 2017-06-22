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Жительница Приморья устроила мужу большие проблемы

Десять тысяч рублей она потеряла в банкомате
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Жительница Приморья устроила своему мужу большие проблемы: мужчине пришлось обращаться в полицию с просьбой поиска принадлежащих ему 10 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. 

59-летний житель Фокино обратился в полицию с заявлением о хищении его денежных средств из ячейки банкомата.

Потерпевший пояснил, что его банковская карта находилась у супруги. Подойдя к банкомату, женщина собиралась снять 10 тысяч рублей. В то время, когда она набрала пин-код и указала сумму, в помещение вошла женщина с ребенком. Потерпевшая отвлеклась и забрала карту, забыв о деньгах.

С помощью камер видеонаблюдения женщину с ребенком нашли быстро. Ее доставили в отдел полиции. 52-летняя ранее не судимая местная жительница дала признательные показания - и добровольно возместила причиненный ущерб.

Возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

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