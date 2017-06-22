Во Владивостоке в среду произошло почти 59 ДТП

Зарегистрировано почти 300 нарушений ПДД

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 59 ДТП, из них 42 - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 12 аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 11 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 15 водителей авто с тонированными передними стеклами и шесть автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 22 любителей превысить скорость. Остановлено семь автомобилей, выехавших на полосу встречного движения. 34 автолюбителя наказаны за не предоставление преимущества пешеходам.

В отношении одного водителя автобуса, восьми таксистов, 64 пешеходов и 11 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 38 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 40 авто.

Всего в среду, 21 июня, в приморской столице зарегистрировано 271 нарушений ПДД.