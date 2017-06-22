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Налоговая служба ответит на вопросы граждан

Граждане смогут подать заявление на получение льготы по налогам
Фото: Voenpro.ru Фото: Voenpro.ru
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Уже в ближайшие два дня – 23 и 24 июня - во всех налоговых инспекциях Приморского края, в том числе во Владивостоке, пройдут дни открытых дверей.

  • 23 июня с 9.00 до 16.45 часов;
  • 24 июня с 10.00 до 15.00 часов.

Налогоплательщики – физические лица смогут узнать все необходимое о порядке исчисления налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, о налоговых льготах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы по налогообложению.

Также граждане смогут подать заявление на получение льготы по налогам, при наличии необходимых документов.

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