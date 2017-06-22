Спасатели Приморья учат детей плавать

В летних лагерях проходит акция под названием «Научись плавать»

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

На территории Приморья 17 детских лагерей имеют пляжные зоны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

Как рассказал в ходе пресс-конференции во Владивостоке главный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС Приморья Леонид Маковецкий, в течение всего лета ведомство будет проводить для воспитанников лагерей акцию под названием «Научись плавать». К мероприятию привлекаются инструкторы, которые обучают детей плаванию с учётом их возраста.

В свою очередь, сотрудники госинспекции по маломерным судам рассказывают ребятам о том, как следует себя вести во время купания.

Что касается детской безопасности на водных объектах, то этот вопрос стоит на особом контроле у руководства МЧС Приморья. В целях контроля за безопасностью в детских оздоровительных лагерях проводятся регулярные проверки и профилактические беседы, как с детьми, так и с персоналом данных учреждений о правилах поведения на водных объектах. В ходе встреч спасатели обучают педагогический состав лагерей оказанию первой медицинской помощи при возникновении экстренных ситуаций:

«Люди, чья работа связана с отдыхом детей в оздоровительных лагерях, должны владеть знаниями по соблюдению мер безопасности, а в случае чрезвычайного происшествия уметь грамотно оказать помощь пострадавшим», – подчеркнул Маковецкий.