Приморский спасатель рассказал, как случайно не утопиться летом

Правила безопасности помогут спасут здоровье и жизнь

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

На пресс-конференции во Владивостоке главный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС Приморья Леонид Маковецкий заявил, что основная часть происшествий на воде происходит во время купания на необорудованных водоёмах – в карьерах, реках, а также в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

Он рассказал, что не стоит купаться при температуре воды ниже 16 градусов, не следует входить в воду босиком (что может привести к травмам и порезам). Категорически не рекомендуется катание на водных аттракционах типа "банан" (падение с них может привести к шоку или различным травмам).

- Сейчас очень популярно катание молодёжи на гидроциклах и сапах. Для такого вида водных развлечений должны быть отведены специальные места. Катание на них в местах массового пляжного отдыха запрещено и наказывается штрафом, – подчеркнул Леонид Маковецкий.

В завершении мероприятия главный государственный инспектор по маломерным судам призвал граждан быть внимательными во время отдыха, а если случилось ЧП – незамедлительно звонить по телефонам 112 и 101.

«Самим купающимся важно помнить, что соблюдение простых мер предосторожности на водных объектах обеспечит безопасный отдых», – добавил Маковецкий.