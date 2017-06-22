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Третий этап чемпионата города по картингу пройдет во Владивостоке

Программа соревнований
Фото: Twitter.com Фото: Twitter.com
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 24 июня, на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет третий этап чемпионата Владивостока по картингу, сообщает РИА VladNews со  ссылкой на пресс-службу администрации города. Соревнования проводятся владивостокской федерацией картинга и администрации приморской столицы.

К участию в соревнованиях допускаются Водители на картах классов: «Rotax Max», «Rotax Mini», «Parilla mini», «Parilla micro», «Micro», «Comer 50»., соответствующих классификации и техническим требованиям к гоночным автомобилям «карт» для Дальневосточного федерального округа.

Программа соревнований:

09.00 - 09.30 - постановка техники в сервис-парк;

09.30 - 10.30 - административный, медицинский контроль, техническая комиссия;

10.30 - 11.00 - технический перерыв;

11.00 - 12.00 - тренировочные заезды;

12.00 - 13.00 - квалификационные заезды;

13.00 - 13.00 - брифинг;

13.00 - 14.00 - финальные заезды (первая сессия);

14.00 - 15.00 - финальные заезды (вторая сессия);

15.00 - 16.00 - финальные заезды;

16.00 - 17.00 - подведение итогов, технические контроль;

17.00 - 18.00 - награждение.

Водителей и команды, занявших первые, вторые и третьи места, наградят кубками, медалями и памятными дипломами. Администрация Владивостока приглашает всех любителей этого вида гонок провести время с пользой и поболеть за спортсменов.

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