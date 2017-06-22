Нетрезвые владивостокцы устроили драку во Владивостоке

Завершение уличных боев осталось за кадром

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке два нетрезвых мужчины устроили потасовку, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Надибаидзе. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения по неизвестным пока причинам начали драку, один из них явно не горел желанием принимать участие в "мордобое". Второй же наоборот активно нападал на оппонента. Апогеем драки стало эффектное снятие куртки - один из "бойцов" словно показал свою готовность к бою, скинув куртку. Чем завершился спаринг - неизвестно.

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