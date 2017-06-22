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Беременная воровка-рецидивистка задержана во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке задержана подозреваемая в серии квартирных краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Беременная 33-летняя женщина, как оказалось, пользовалась своим положением, с легкостью входила в доверие к потерпевшим, звонила в квартиры и просила оказать ей помощь разного характера: попить воды, воспользоваться туалетной комнатой, позвонить по стационарному телефону. Улучив момент, когда владельцы квартир отлучались, злоумышленница похищала всё, что попадало в поле её зрения, и скрывалась.

Преступления совершались во Фрунзенском и Первореченском районах приморской столицы.

В отделе полиции женщина дала признательные показания. 

Возбуждено дело по статье 158 УК РФ (кража). Ей грозит до 5 лет колонии. У подозреваемой отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

Гражданам, потерпевшим в результате противоправной деятельности фигурантки, предлагают обращаться в полицию.

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