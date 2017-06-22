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Азия

В Пекине прошла презентация выставки ​ЭКСПО «Китай - Северо-Восточная Азия 2017»

Выставка пройдет в городе Чанчунь
Фото: Оксана Якуш Фото: Оксана Якуш
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В середине июня в Пекине, в доме Народных собраний, состоялась презентация 11-ой Международной выставки «Китай–Северо-Восточная Азия», которая с 1 по 5 сентября пройдет в городе Чанчунь, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

Выставка станет площадкой по содействию и развитию международной торговли, презентации товаров и услуг, обмена опытом, переговоров и заключения сотрудничества между компаниями и странами в сфере внешней торговли стран Северо-Восточной Азии-2017. Пройдут «круглые столы», семинары, презентации по правовым нормам ведения внешнеторговой деятельности. Все будет направлено на создание крепкой базы для дальнейшего развития и интеграции ресурсов как экономических, так и культурных направлений.

В пресс-конференции приняли участие вице-губернатор провинции Цзилинь, заместитель главы оргкомитета ЭКСПО Ли Цзиньсю, заместитель председателя Китайского комитета по содействию международной торговле Инь Цзунхуа, глава азиатского департамента Минкоммерции КНР У Чжэнпин, глава департамента по возрождению устаревших промышленных баз Северо-Восточного Китая Госкомитета КНР по делам развития и реформ Чжоу Цзяньпин.

К слову сказать - ЭКСПО «Китай – Северо-Восточная Азия» - единственная в мире международная комплексная ярмарка в которой участвуют 6 стран– Китай, Япония, Демократическая республика Корея, Народная республика Корея, Монголия, Россия. В октябре 2013 года Премьер Госсовета Китайской Народной республики Вень Цзябао предложил на Китайско-Японском саммите инициировать расширение региональной кооперации среди северо-восточных стран, ускорить их развитие, возродить старые промышленные, индустриальные базы на Северо-Востоке Китая, а так же к содействию открытости, взаимному доверию и мирному развитии региона в целом.

В сентябре 2012 года при участии Госсекретаря Китая Джи Лина, Северо-Восточное китайское ЭКСПО было модернизировано и переименовано в ЭКСПО «Китай – Северо-Восточная Азия». В 2014 году Китайское правительство отрегулировало проведение различных выставок, которые осуществлялись в разных странах отдельно друг от друга, и внесло предложение объединить и проводить ЭКСПО раз в 2 года в Китае. Сейчас Международная выставка «Китай–Северо-Восточная Азия» - открыта мировому сообществу, став платформой для развития региональной экономики и торгового сотрудничества, культурного, интеллектуального обмена среди стран

11-я CNAE2017 пройдет под девизом «Умное производство». В одноимённом ЭКСПО-парке впервые будет созданы демонстрационные, тематические павильоны с экспонатами последних разработок роботизированных станков, 3D-печати, интеллектуальных систем логистики, проекты в рамках «Интернет плюс» - современные информационные технологии, новейшие достижения в области производства, быта, умного дома и многие другие. К настоящему моменту для участия в выставке заявки подали более 80 зарубежных и более 70 китайских компаний, в том числе дочерние предприятия u-home компании «Хайэр».

Вице-губернатор провинции Цзилинь, заместитель главы Оргкомитета ЭКСПО «Китай - Северо-Восточная Азия» Ли Цзиньсю сообщил на брифинге, что на ЭКСПО запланировано обсуждение важных тем международного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс-Один путь», который носит исключительно экономический характер и направлен на создание в регионе сбалансированной транспортной, энергетической, производственной инфраструктуры, поэтапному упрощению условий торговли, финансового сотрудничества и инвестиционной деятельности. Глава азиатского департамента Министерства коммерции КНР У Чжэнпин так же отметил о продолжении диалога в этом направлении, о широком пространстве для деятельности и больших возможностях, которые несет в себе проект «Один пояс – один путь» , в плане взаимовыгодного торгового сотрудничества Китая и стран Северо-Восточной Азии.

Всемирная выставка ЭКСПО «Китай–Северо-Восточная Азия» - одно из крупнейших международных мероприятий с уже многолетней историей. Её роль и статус во взаимодействии с сопредельными странами высоко оценивается государством Китая, которое прилагает все усилия к тому, чтобы ЭКСПО «Китай–Северо-Восточная Азия 2017» не только свидетельствовала о прогрессе человечества, но и намечала, а главное – осуществляла путь дальнейшего движения вперед.

На основе эффективных успехов предыдущих ЭКСПО, учитывая новую ситуацию, китайское правительство вкладывает огромные средства, предъявляет высокие требования по проведению 11-ой Международной выставки «Китай–Северо-Восточная Азия 2017». ЭКСПО будет осуществляться строго на принципах – безопасности, экономичности, прагматичности, эффективности.

Подытоживая вышесказанное - можно сделать вывод; ЭКСПО «Китай–Северо-Восточная Азия», которая с 1 по 5 сентября пройдет в Чанчуне – открытая, крупномасштабная выставка, способствующая установлению доверительных отношений между правительствами и мировым сообществом. Участники выставки смогут поделиться своими инновациями, опытом в поисках лучших идей и решений основных задач, стоящих перед миром. Выставка призвана поддерживать образование через опыт, развитие через новаторство и исследования, через сотрудничество всего человечества.

Источник: Оксана Якуш

Автор фоторепортажа: Оксана Якуш

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