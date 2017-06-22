​Неожиданный скачок доллара во Владивостоке

Курс валют на 22 июня

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60,00 рубля, а евро - 66,00 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Ещё вчера доллар стоил 58,00 рублей, а сегодня его стоимость уже подскочила на 1,50 рубля. С чем связано резкое повышение американской валюты, пока не известно.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в банке "ФИНАМ" за 60,10 рубля, а продать валюту выгодно в "Примтеркомбанке" за 59,90 рубля за доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в "Роял Кредит БАНКЕ" за 66,90 рубля, а продать валюту выгодно в "Примтеркомбанке" за 65,90 рубля за один евро.