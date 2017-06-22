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Во Владивостоке состоится традиционный марафонский заплыв через Амурский залив

Программа марафонского заплыва «Амурский залив – 2017»
Фото: Forum.vodolaz-radio.ru Фото: Forum.vodolaz-radio.ru
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Уже в эту субботу, 24 июня, во Владивостоке состоится традиционный марафонский заплыв через Амурский залив, который с 2013 года ежегодно проводит федерация подводного спорта Приморского края совместно с Тихоокеанским флотом и ЦСКА, сообщает РИА VadNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В организации предстоящего марафонского заплыва «Амурский залив – 2017» принимают участие краевые федерации зимнего плавания и водно-моторного спорта Приморского края. Безопасность на акватории во время соревнований будут обеспечивать катера МЧС, ГИМС, Тихоокеанского флота и волонтеров.

Дистанций заплывов две: 12 километров и 1 километр. Лимит времени на преодоление маршрута до 7-и часов. Победителей и призеров заплыва среди мужчин и женщин будут определять в четырех группах: «В ластах», «Без ласт» и «Классический» для мужчин и женщин в 6-ти разных возрастных категориях, а так же мужской и женский «Паралимпийский» зачет для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрен и «Абсолютный» зачет, включающий в себя все перечисленные личные зачеты.

Всех участников наградят кубками и дипломами, победитель заплыва на 12 км «В ластах» получит переходящий Пояс Чемпиона от Дальневосточного клуба подводной охоты «Шаркфин». Победитель заплыва на 12 км в «Абсолютном» зачете будет награжден ценным призом. А все участники, впервые вошедшие в зачет на 12 км за всю историю проведения мероприятия, получат наградные значки «Покоритель Амурского залива».

Как пояснил организатор марафонского заплыва, президент федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин, все участники могут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки, лопатки для плавания, компас и другое.

«Для пловцов на дистанции предусмотрено питание на выбор - сгущенка в мягкой упаковке, шоколадные батончики и бананы, а также питьевая вода. Кроме этого, организаторы заплыва обеспечат всех участников индивидуальными сигнальными буйками с поясным креплением, сигнальным свистком и яркой шапочкой, хорошо заметной издалека», - сообщил Дмитрий Анашкин.

Программа марафонского заплыва «Амурский залив – 2017»:

08:00-09:30 - техническая и медицинская комиссия;

09:30-10:00 - торжественное открытие мероприятия;

10:00-10:30 - экипировка и подготовка снаряжения участников, брифинг судей и капитанов;

10:30 - отход катеров с участниками к месту старта на 12 км на полуостров Песчаный от Водноспортивной станции ЦСКА (водной станции ТОФ);

11:00 - старт участников заплыва на 12 км с п-ова Песчаный (база отдыха «Плесы Песчаного»):

12:00 - отход катеров с участниками к месту старта на дистанцию 1 км от Водноспортивной станции ЦСКА (водной станции ТОФ);

12:30 - старт участников заплыва на 1 км;

13:00-18:00 - финиш участников на водноспортивной станции ЦСКА по адресу: ул. Набережная, 7 (окончание заплыва для всех участников – через 6 часов после старта на 12 км);

18:00-19:00 - награждение, торжественное закрытие мероприятия (водноспортивная станция ЦСКА по адресу ул. Набережная, 7).

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