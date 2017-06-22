Неизвестные подожгли два автомобиля в Приморье

Злоумышленник устроил умышленный поджог двух автомобилей в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в Угольной, в районе улицы Лермонтова. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны поздней ночью, в 3 часа 10 минут. Спустя семь минут огнеборцы прибыли на место происшествия. Горели два автомобиля марки Toyota.
В 3 часа 25 минут пожар был локализован, а в 3 51 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 кв.м. Тушили огонь четыре человека личного состава и две единицы техники.
Момент происшествия зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На кадрах отчетливо видно, как мужчина сначала поливает легковой автомобиль какой-то жидкостью, а после поджигает. В считанные секунды транспорт воспламеняется.