В Приморье разыскивают подростка

В Приморье ищут пропавшего мальчика, сообщает РИА VladNews.
Волошин Алексей 2002 года рождения ушел из дома в селе Кремово, Михайловский район, 16 июня 2017 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы:
На вид 14-16 лет, телосложение среднее, глаза голубые, коротко стриженный.
Был одет:
Шорты и футболка, может переодеться в спортивные штаны и серую олимпийку.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Павла, просим позвонить по телефонам:
8 (4232) 27-93-60, 27-65-63, 8 902 48 08 678 или 02– полиция
8 914 721 22 32– волонтеры