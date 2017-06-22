В Приморье разыскивают подростка

Приметы пропавшего 15-летнего мальчика

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В Приморье ищут пропавшего мальчика, сообщает РИА VladNews.

Волошин Алексей 2002 года рождения ушел из дома в селе Кремово, Михайловский район, 16 июня 2017 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы:

На вид 14-16 лет, телосложение среднее, глаза голубые, коротко стриженный.

Был одет:

Шорты и футболка, может переодеться в спортивные штаны и серую олимпийку.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Павла, просим позвонить по телефонам:

8 (4232) 27-93-60, 27-65-63, 8 902 48 08 678 или 02– полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

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