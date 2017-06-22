Во Владивостоке 24 июня состоится научно-популярное мероприятие для молодых ученых Science Slam

Лучшие "слэмеры" будут награждены подарками от партнеров мероприятия

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 24 июня, в рамках празднования Дня молодежи во Владивостоке состоится научно-популярное мероприятие Science Slam. На сцене амфитеатра Спортивной набережной выступят с рассказом о своих собственных исследованиях, разработках и открытиях молодые ученые приморской столицы.

Начало этого интеллектуально-развлекательного мероприятия в 14 часов. Управление по делам молодежи приглашает на Science Slam всех жителей и гостей Владивостока. Вход – свободный.

Лучшие "слэмеры" будут награждены подарками от партнеров мероприятия.

Для информации:

Science Slam – это международный проект популяризации науки, в рамках которого молодые учёные в неформальной обстановке остроумно и интересно рассказывают о главных научных идеях современности и собственных научных исследованиях.