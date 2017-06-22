Житель Владивостока заключил необычное пари 16:01, 22 июня Житель Владивостока заключил необычное пари
Нетрезвые владивостокцы устроили драку во Владивостоке 15:00, 22 июня Нетрезвые владивостокцы устроили драку во Владивостоке (Видео)
Беременная воровка-рецидивистка задержана во Владивостоке 14:48, 22 июня Беременная воровка-рецидивистка задержана во Владивостоке
Новостная лента
Июнь, 22 четверг
16:04
Павел Пушкарев: Мой отец - великий человек Эксклюзив
16:04
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
16:01
Житель Владивостока заключил необычное пари
15:50
Приморский спасатель рассказал, как случайно не утопиться летом
15:37
Во Владивостоке состоится традиционный марафонский заплыв через Амурский залив
15:26
Третий этап чемпионата города по картингу пройдет во Владивостоке
15:15
Во Владивостоке 24 июня состоится научно-популярное мероприятие для молодых ученых Science Slam
15:00
Нетрезвые владивостокцы устроили драку во Владивостоке Видео
14:48
Беременная воровка-рецидивистка задержана во Владивостоке
14:37
В Приморье обсудили антироссийские санкции
14:15
В Пекине прошла презентация выставки ​ЭКСПО «Китай - Северо-Восточная Азия 2017» Фото
14:04
Неизвестные подожгли два автомобиля в Приморье Фото и Видео
13:53
В Находке пропал молодой человек Фото
13:42
В Приморье разыскивают подростка Фото
13:31
​Неожиданный скачок доллара во Владивостоке
13:10
Чем дышал Владивосток с 13 по 20 июня?
12:55
Пьяный 18-летний приморец угнал авто и попал в ДТП
12:42
Два приморских рэкетира задержаны при попытке скрыться за границей
12:32
Прокуратура: муниципалитет Уссурийска рисковал жизнью горожан
12:20
Клубника подешевела в Приморье Фото
12:10
Во Владивостоке пропал мужчина Фото
12:01
Рецидивист осужден за зверское убийство в храме в Приморье
11:49
Во Владивостоке горела квартира
11:38
В Приморье обеспокоены незаконной торговлей
11:27
В Приморье за сутки потушили три пожара
11:16
Торжества в честь 157-летия города состоятся 30 июня во Владивостоке
11:08
В Приморье автомобилистка наехала на несовершеннолетнего велосипедиста Фото
10:56
Скоростная жд-магистраль Владивосток-Чанчунь может появиться в ближайшее время
10:44
Приморцы счастливо избежали массового отравления
10:40
К вечеру во Владивостоке ожидается гроза
10:34
Еще один круизный лайнер прибывает во Владивосток завтра
10:22
Мамочки Приморья возмущены небрежным отношением медперсонала Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4151 (90) от 22 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чиновники ходили по дворам
Пассажиров круизного лайнера встретят с барабанами
Сегодня День памяти и скорби
А нюх – как у собаки. Служебной
Полчаса на спасение и ликвидацию
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

В Приморье обсудили антироссийские санкции

В 2017 году уничтожено почти 14 тонн запрещенных фруктов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В Приморской транспортной прокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному ввозу на территорию РФ санкционной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края.

В ходе встреча обсуждались результаты проведенных мероприятий по пресечению незаконного ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Как сообщили в руководстве Россельхознадзора Приморья, сотрудниками прокуратуры, полиции и Россельхознадзора в 2017 году в Приморье и на Сахалине было выявлено и уничтожено 13,9 тонны фруктов.

Запрещенная к ввозу в РФ продукция была обнаружена в местах оптовой и розничной торговли Владивостока, Находки, Южно-Сахалинска.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье обеспокоены незаконной торговлей
11:38, 22 июня 2017 В Приморье обеспокоены незаконной торговлей

Состоялось межведомственное совещание по проблеме Надеждинского района

Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на III ВЭФ
16:06, 21 июня 2017 Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на III ВЭФ

Об этом сообщил посол Страны восходящего солнца Тоёхиса Кодзуки

В бюджете Приморья остались лишние миллиарды
14:45, 21 июня 2017 В бюджете Приморья остались лишние миллиарды

Пять миллиардов рублей в Приморье не смогли потратить на дороги, образование и другие направления

Хаятт на мысе Бурном готовы продать в два раза дешевле себестоимости
13:55, 21 июня 2017 Хаятт на мысе Бурном готовы продать в два раза дешевле себестоимости

Депутаты бюджетного комитета Законодательного собрания одобрили проведение данной сделки

Правительство пророчит острову Русский грандиозное будущее
12:07, 21 июня 2017 Правительство пророчит острову Русский грандиозное будущее

Программа создания кластера рассчитана на 10 лет

В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка
18:01, 20 июня 2017 В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка

Инициативная группа горожан рассказала о проблемах города в открытом письме Владимиру Путину

Свежие данные о дальневосточных ТОР: Приморье - в лидерах ДФО
17:56, 20 июня 2017 Свежие данные о дальневосточных ТОР: Приморье - в лидерах ДФО

Инвестиции и новые рабочие места - последние новости