В Приморье обсудили антироссийские санкции

В 2017 году уничтожено почти 14 тонн запрещенных фруктов

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В Приморской транспортной прокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному ввозу на территорию РФ санкционной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края.

В ходе встреча обсуждались результаты проведенных мероприятий по пресечению незаконного ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Как сообщили в руководстве Россельхознадзора Приморья, сотрудниками прокуратуры, полиции и Россельхознадзора в 2017 году в Приморье и на Сахалине было выявлено и уничтожено 13,9 тонны фруктов.

Запрещенная к ввозу в РФ продукция была обнаружена в местах оптовой и розничной торговли Владивостока, Находки, Южно-Сахалинска.