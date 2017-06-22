Чем дышал Владивосток с 13 по 20 июня?

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

ФГБУ «Приморское УГМС» проводит мониторинг загрязнения атмосферного воздуха во Владивостоке на шести стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Посты установлены в различных районах города. Наблюдения за взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода и диоксидом азота проводятся на всех ПНЗ. На некоторых постах ведутся наблюдения за дополнительными примесями: оксид азота (в районе остановок Постышева и Баляева), формальдегид (в районе остановки Постышева), аммиак (в районе остановки Беляева).

В данный период превышение санитарных норм наблюдалось:

— в районе улицы Светланской и площади Семёновской превышений допустимых санитарных норм по веществам не наблюдалось.

— в районе остановки Постышева по диоксиду азота и формальдегиду. Средняя концентрация диоксида азота составила 1,2 ПДК, а формальдегида 1,4 ПДК. Максимальные концентрации не превысили допустимых санитарных норм.

— в районе остановки Баляева по взвешенным веществам и диоксиду азота. Средняя концентрация взвешенных веществ составила 1,3 ПДК, а диоксида азота 1,4 ПДК. Максимальные концентрации не превысили допустимых санитарных норм.

— в районе площади Луговой и остановки «Дальхимпром» превышений допустимых санитарных норм по веществам не наблюдалось.

Содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, аммиака, оксида азота и сероводорода не превышало допустимых санитарных норм. ПДК — это максимально допустимая концентрация примеси в атмосфере, которая не оказывает на человека в течение всей его жизни прямого или косвенного неблагоприятного воздействия. ПДК подразделяются на максимально разовые (осредненные за 20 минут) и среднесуточные. Осреднённые за период концентрации сравниваются со среднесуточными предельно допустимыми концентрациями (ПДКср.сут.). Концентрации, измеренные за 20 минут, сравниваются с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКмакс.раз.).