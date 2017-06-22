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Во Владивостоке пропал мужчина

Родственники и близкие просят помощи
Фото: Примпоиск Фото: Примпоиск
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке ищут пропавшего мужчину, сообщает РИА VladNews.

Павел Андреев 1988 года рождения пропал еще в мае, в ночь с 19 на 20 мая. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: 

На вид 28-29 лет, рост - 180 см, телосложение среднее, лицо смуглое, глаза голубые. 

Особые приметы: 

Голова выбрита налысо, на шее справа след от седенной татуировки.

Был одет:

Мастерка и трико серого цвета, на рукавах мастерки четыре полоски бело-красного цвета 

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Павла,  просим позвонить по телефонам: 

8 (4232) 27-93-60, 27-65-63, 8 902 48 08 678 или 02– полиция 

8 914 721 22 32– волонтеры

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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