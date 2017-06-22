Клубника подешевела в Приморье

Купить сладкую ягоду можно в Спасске-Дальнем

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В этом году, начиная с ранней весны, Владивосток был буквально завален китайской садовой земляникой, сообщает корреспондент РИА VladNews. Цена ее за килограмм доходила до 400 рублей, и нашим фермерам и личным подсобным хозяйствам это подпортило «экономику». Но все с нетерпением ждали начала местного ягодного сезона, потому что экологически чистая продукция, выращенная в открытом грунте, даст сто очков вперед сомнительной по своим свойствам заморской. Она вкуснее, полезнее и более пригодна для переработки и приготовления привычных для нас десертов. Сейчас уже пик ягодного сезона прошел, и цены на ягоду пошли на спад. Так что самое время делать заготовки на зиму.

В предстоящую субботу в ягодной столице Приморья – город Спасск-Дальний пройдет клубничный фестиваль. Здесь вы сможете и ягоду купить, и повеселиться на празднике, а заодно научиться, как правильно выращивать эту плодовую культуру. В рамках фестиваля пройдут интересные конкурсы: «Лучшая клубника выросла на моей грядке», «Вкус лета» - на лучшее ягодное блюдо, фотоконкурс «Я люблю клубнику». На фестивале даже выберут самых креативных продавцов, которые лучше всех оформят свое торговое место. Победители «клубничных» конкурсов, помимо других призов, получат в награду бесплатную подписку на популярные у наших садоводов и фермеров издания - журнал «Сады и огороды Приморья» и газету «Семь дней в Приморье» на 2018 год.

Фестиваль клубники «Клубничная столица Приморья» пройдет в Спасске-Дальнем в городском парке культуры и отдыха имени Борисова в субботу, 24 июня. Начало в 10 часов.