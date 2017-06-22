Два приморских рэкетира задержаны при попытке скрыться за границей 12:42, 22 июня Два приморских рэкетира задержаны при попытке скрыться за границей
Клубника подешевела в Приморье 12:20, 22 июня Клубника подешевела в Приморье (Фото)
Во Владивостоке пропал мужчина 12:10, 22 июня Во Владивостоке пропал мужчина (Фото)
Новостная лента
Июнь, 22 четверг
13:02
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
13:02
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
12:55
Пьяный 18-летний приморец угнал авто и попал в ДТП
12:42
Два приморских рэкетира задержаны при попытке скрыться за границей
12:32
Прокуратура: муниципалитет Уссурийска рисковал жизнью горожан
12:20
Клубника подешевела в Приморье Фото
12:10
Во Владивостоке пропал мужчина Фото
12:01
Рецидивист осужден за зверское убийство в храме в Приморье
11:49
Во Владивостоке горела квартира
11:38
В Приморье обеспокоены незаконной торговлей
11:27
В Приморье за сутки потушили три пожара
11:16
Торжества в честь 157-летия города состоятся 30 июня во Владивостоке
11:08
В Приморье автомобилистка наехала на несовершеннолетнего велосипедиста Фото
10:56
Скоростная жд-магистраль Владивосток-Чанчунь может появиться в ближайшее время
10:44
Приморцы счастливо избежали массового отравления
10:40
К вечеру во Владивостоке ожидается гроза
10:34
Еще один круизный лайнер прибывает во Владивосток завтра
10:22
Мамочки Приморья возмущены небрежным отношением медперсонала Фото
10:11
Во Владивостоке пройдет акция «Завтра была война»
10:00
Сборная России проиграла Португалии: Роналду забил единственный и решающий гол
09:48
Эвакуаторы убирают все автомобили с Корабельной набережной во Владивостоке Фото
09:37
Скандал во Владивостоке: Полицейские продавали наркотики в СИЗО за явки с повинной
09:26
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:15
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:02
В Приморье погиб мотоциклист
08:17
Автолюбители голосуют за «натуральное» возмещение и е-ОСАГО
07:32
Гороскоп на 22 июня
06:03
Во Владивостоке ограничат движение
05:27
Владивостокские дрифтеры стали лучшими Фото
04:00
22 июня: Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война
02:55
Приморцам расскажут о детском отдыхе летом
01:40
Кардиологи объяснили, почему стресс разрушает сосуды
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4151 (90) от 22 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чиновники ходили по дворам
Пассажиров круизного лайнера встретят с барабанами
Сегодня День памяти и скорби
А нюх – как у собаки. Служебной
Полчаса на спасение и ликвидацию
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Клубника подешевела в Приморье

Купить сладкую ягоду можно в Спасске-Дальнем
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В этом году, начиная с ранней весны, Владивосток был буквально завален китайской садовой земляникой, сообщает корреспондент РИА VladNews. Цена ее за килограмм доходила до 400 рублей, и нашим фермерам и личным подсобным хозяйствам это подпортило «экономику». Но все с нетерпением ждали начала местного ягодного сезона, потому что экологически чистая продукция, выращенная в открытом грунте, даст сто очков вперед сомнительной по своим свойствам заморской. Она вкуснее, полезнее и более пригодна для переработки и приготовления привычных для нас десертов. Сейчас уже пик ягодного сезона прошел, и цены на ягоду пошли на спад. Так что самое время делать заготовки на зиму.

В предстоящую субботу в ягодной столице Приморья – город Спасск-Дальний пройдет клубничный фестиваль. Здесь вы сможете и ягоду купить, и повеселиться на празднике, а заодно научиться, как правильно выращивать эту плодовую культуру. В рамках фестиваля пройдут интересные конкурсы: «Лучшая клубника выросла на моей грядке», «Вкус лета» - на лучшее ягодное блюдо, фотоконкурс «Я люблю клубнику». На фестивале даже выберут самых креативных продавцов, которые лучше всех оформят свое торговое место. Победители «клубничных» конкурсов, помимо других призов, получат в награду бесплатную подписку на популярные у наших садоводов и фермеров издания - журнал «Сады и огороды Приморья» и газету «Семь дней в Приморье» на 2018 год.

Фестиваль клубники «Клубничная столица Приморья» пройдет в Спасске-Дальнем в городском парке культуры и отдыха имени Борисова в субботу, 24 июня. Начало в 10 часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке горела квартира
11:49, 22 июня 2017 Во Владивостоке горела квартира

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

К вечеру во Владивостоке ожидается гроза
10:40, 22 июня 2017 К вечеру во Владивостоке ожидается гроза

Прогноз погоды на 22 июня

Еще один круизный лайнер прибывает во Владивосток завтра
10:34, 22 июня 2017 Еще один круизный лайнер прибывает во Владивосток завтра

Судно пришвартуется у причала морского вокзала в 7 часов утра

Во Владивостоке пройдет акция «Завтра была война»
10:11, 22 июня 2017 Во Владивостоке пройдет акция «Завтра была война»

Сотрудники полиции и курсанты юридического института МВД России примут в ней участие

Эвакуаторы убирают все автомобили с Корабельной набережной во Владивостоке
09:48, 22 июня 2017 Эвакуаторы убирают все автомобили с Корабельной набережной во Владивостоке

Сегодня пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:26, 22 июня 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:15, 22 июня 2017 Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения