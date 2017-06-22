Пьяный 18-летний приморец угнал авто и попал в ДТП

Попытка скрыться от ДПС закончилась в стене торгового павильона

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В городе Артем Приморского края в районе улицы Кирова инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Mazda, ехавший с нарушением установленной скорости движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. На законные требования сотрудников полиции остановиться водитель-правонарушитель не отреагировал и попытался скрыться, однако потерял управление и врезался в стену торгового павильона.

За рулем транспортного средства находился пьяный 18-летний житель города. Молодого человека доставили в отдел полиции, а машину поместили на СВЗТ.

Установлено, что иномарку задержанный угнал. Компания мужчин употребляла спиртные напитки. Когда владелец уснул, злоумышленник завладел автомашиной и отправился кататься по городу.

Водительского удостоверения у нарушителя не оказалось. Сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 12.3 КоАП РФ, за что ему мировым судом назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством).