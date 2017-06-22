Два приморских рэкетира задержаны при попытке скрыться за границей

Скоро мужчины пойдут под суд за разбой с применением оружия

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края окончено расследование уголовных дел по обвинению двух местных жителей в серии разбойных нападений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона

По версии следствия, местные жители 1992 и 1994 годов рождения, действуя по предварительному сговору, в апреле и мае 2013 года совершили серию разбойных нападений на торговые точки. Закрыв лица масками, и угрожая работникам магазинов оружием, они требовали отдать им деньги. Завладев деньгами, злоумышленники скрывались с места происшествия.

В организованную группу входили пятеро приморцев. Трое были осуждены в 2014 году, двое находились в федеральном розыске. В декабре 2016 года они были задержаны при попытке незаконного пересечения границы. Информация о их местонахождении поступила в ОМВД Находки. Подозреваемых задержали и заключили под стражу.

Расследование уголовного дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), завершено. Следствием доказана причастность обвиняемых к четырем эпизодам противоправной деятельности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до десяти лет колонии со штрафом в размере до миллиона рублей.