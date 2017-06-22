Рецидивист осужден за зверское убийство в храме в Приморье

Мужчина повалил женщину на землю и жестоко ее зарезал

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В Приморье Артёмовским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению местного жителя, который признан виновным в совершении преступленийпо статьям 105 (убийство) и 158 УК РФ (кража), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как установлено в судебном заседании, освободившийся из мест лишения свободы злоумышленник познакомился с мужчиной, проживавшем в вагончике рядом с храмом Покрова Пресвятой Богородицы в Артёме, оставшись у него на несколько дней.

29 декабря фигурант перелез через забор церкви, где в это время женщина-сторож обходила территорию с иконой в руках, и напал на неё, ударив по ногам.

Потерпевшая упала на колени, затем имевшимся при себе бытовым ножом мужчина нанес женщине множественные, не мене 10, удары по телу. После этого потерпевшая перестала кричать и осталась лежать на асфальте.

Совершив убийство, злоумышленник осмотрел помещения храма и похитил обнаруженный в трапезной ноутбук, принадлежащий настоятелю храма.

За содеянное суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима.