Во Владивостоке горела квартира

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Кирова.

Уже через восемь минут на месте происшествия работали пожарные расчёты. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. На кухне горели холодильник, шкаф-купе, потолок.

Общая площадь пожара составила четыре кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. На тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава и четыре единицы техники.