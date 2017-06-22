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Приморцы счастливо избежали массового отравления

Забраковано несколько партий заразной еды
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Приморской ветеринарной лабораторией Россельхознадзора забраковано несколько партий парной продукции: баранины, пеленгаса, красноперки и карася. В потрошеных курах и вяленой камбале также выявлены несоответствия нормам качества и безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, превышение уровня бактериальной обсемененности, свидетельствующее о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и транспортировке было зафиксировано сразу в нескольких партиях пищевой продукции. В партии парной фермерской баранины из Лазовского района обсемененность оказалась превышена практически в 8 раз. В трёх партиях парных пеленгаса, краснопёрки и карася, принадлежащих владивостокскому предпринимателю, уровень обсемененности был превышен от 1,4 до 4 раз. В партии потрошенных кур из села Покровка Октябрьского района уровень бактерий был превышен аж в 19 раз.

Бактерии группы кишечной палочки были выявлены в двух партиях парной баранины из того же фермерского хозяйства Лазовского района и в вяленой камбале, выпущенной одним из уссурийских предприятий. При употреблении этой камбалы всем любителям пива и просто вяленой рыбы грозило пищевое отравление.

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