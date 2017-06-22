Скоростная жд-магистраль Владивосток-Чанчунь может появиться в ближайшее время

Проект китайских инвесторов обсудили Александр Осипов и Баинь Чаолу

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Рассмотреть возможность реализации проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Чанчунь-Владивосток предложил первый секретарь парткома провинции Цзилинь (КНР) Баинь Чаолу на встрече с первым замглавы Минвостока Александром Осиповым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- Проект магистрали предлагают китайские инвесторы. Мы уверены в перспективности такой магистрали, особенно с учетом того, что она оказывается в составе единой линии до Пекина. Мы считаем, что реализация этого проекта интересна как китайской, так и российской стороне, - сказал Чаолу.

Он привел в пример строительство высокоскоростной магистрали Чанчунь-Хунчунь, о загрузке которой в свое время высказывалось немало сомнений, однако проект был успешно реализован правительством, и сегодня эта магистраль напряженно загружена. Баинь Чаолу считает, что такой же востребованной станет и магистраль Чанчунь-Владивосток.

- Проект действительно интересен. Сейчас необходимо изучить возможности создания такой магистрали, проработать основные решения по проекту. Мы готовы этим заниматься, - прокомментировал замглавы Минвостокразвития.

Напомним, ранее, в ходе рабочего визита в Пекин, глава министерства Александр Галушка заявил, что между Россией и КНР может появиться еще один мост по маршруту Полтавка-Дуннин:

- Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости. Мы считаем, что необходимо строить мост Полтавка-Дуннин и комплексно развивать транспортную трансграничную инфраструктуру, - отметил министр. Он также подчеркнул, что сегодня уже строятся мост Благовещенск-Хэйхэ и первый железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское-Тунцзян.

Отметим, в Чанчуне завершились переговоры российской делегации во главе с первым заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Осиповым. В рамках визита состоялся ряд встреч с представителями власти и бизнеса провинции Цзилинь. Ключевой темой визита стала реализация совместного проекта по развитию международного транспортного коридора «Приморье-2», который соединяет провинцию Цзилинь и Приморский край, обеспечивая провинции кратчайший выход к морю.