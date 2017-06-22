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Торжества в честь 157-летия города состоятся 30 июня во Владивостоке

Программа мероприятий
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

30 июня в столице Приморья пройдет ряд традиционных торжественных мероприятий, посвящённых 157-летию Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

В 10 часов состоится возложение цветов к памятнику основателю Владивостока, генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьёву-Амурскому (пересечение ул. Лазо и ул. Суханова). На 10:20 запланировано возложение цветов к памятнику первому старосте города Якову Семёнову (ул. Алеутская, 19а), в 10:40 цветы возложат к стеле «Владивосток - город воинской славы» на центральной площади.

Напомним, основные праздничные мероприятия в рамках Дня города состоятся в субботу, 1 июля. В 11 часов начнётся театрализованное шествие по улице Светланской. Затем на центральной площади состоится дневная концертная программа.

Вечерний концерт стартует в 19 часов. Творческие коллективы, сменяя друг друга, поздравят город с Днем рождения. В 21 час на сцену выйдет популярная исполнительница Ева Польна. Тематические фестивали и концерты пройдут в этот день в скверах и на набережной Спортивной гавани.

Яркой точкой празднования Дня города станет красочный фейерверк. В 22 часа его можно будет увидеть в трех точках приморской столицы: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (Подножье).

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