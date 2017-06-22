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В Приморье автомобилистка наехала на несовершеннолетнего велосипедиста

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам
Фото: ГИБДД Приморья Фото: ГИБДД Приморья
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. 

Инцидент произошел в Дальнереченске, в районе улицы Шевчука, 4. Женщина, управляющая автомобилем марки Nissan X-TRAIL, совершила наезд на 8-летнего мальчика на велосипеде. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

Выяснилось, что ребенок в сопровождении матери двигался по пешеходной дорожке. В месте пересечения пешеходной зоны с проезжей частью мальчик не спешился, а продолжил движение на велосипеде, совершив столкновение с транспортным средством. В результате удара ребенок получил ушибы и ссадины лица, назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения автомобилистки, совершившей наезд на ребенка, составил 7 лет, в 2017 год к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

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