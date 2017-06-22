Еще один круизный лайнер прибывает во Владивосток завтра

Судно пришвартуется у причала морского вокзала в 7 часов утра

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Завтра, в пятницу, 23 июня, во Владивосток прибывает очередной трансокеанский лайнер – «Asuka II». Он следует из Японии в круиз по Юго-Восточной Азии с заходом во Владивосток. Его швартовка у причала морского вокзала состоится в 7 часов утра.

Это – седьмой в нынешнем году заход к нам теплохода с иностранными туристами на борту. «Asuka II» считается одним из крупных круизных судов. Этот лайнер, кстати, уже посещал Владивосток в 2009, 2010 и 2013 годах. «Asuka II» пробудет во Владивостоке чуть меньше суток. Он отойдет от причала морского вокзала в тот же день, 23 июня, в 22 часа.

А уже в понедельник, 26 июня, у причала владивостокского морского вокзала пришвартуется очередное крупное судно с иностранными туристами на борту. Это будет уже знакомый горожанам океанский лайнер «Costa NeoRomantica».

Справка. Круизный лайнер «Asuka II» располагает десятью палубами, в каютах которых могут находиться более 600 туристов. Его длина 241 м, ширина 29 м, осадка 8,2 м. Два дизельных двигателя позволяют развивать скорость до 22 узлов. Порт приписки Йокогама.