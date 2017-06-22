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Политика и экономика

В Приморье обеспокоены незаконной торговлей

Состоялось межведомственное совещание по проблеме Надеждинского района
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В администрации Надеждинского района Приморского края состоялось заседание межведомственной комиссии по пресечению незаконной торговли на территории района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Так, за период 2016 года по результатам проведенных совместных контрольно-надзорных мероприятий на территории Надеждинского района по выявлению и пресечению случаев придорожной торговли, инспекторами Россельхознадзора изъято из оборота около 330 килограммов продукции животного происхождения, не отвечающей требованиям действующего законодательства. Возбуждено 35 административных дел.

С 1 января 2017 года инспекторами Россельхознадзора по результатам совместных контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота около 200 килограммов продукции неподтверждённого качества и безопасности. Возбуждено 17 административных дел.

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