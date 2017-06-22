Мамочки Приморья возмущены небрежным отношением медперсонала

Для кормящих мам отвели абсолютно непригодное для кормления место

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Жительницы Артема пожаловались на плохие условия кормления грудничков в местной больнице, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В популярном интернет-сообществе появились фотографии, на которых изображено так называемое место для кормления грудью в городской детской поликлинике Артема. Мамочки города крайне возмущены тем, как к ним отнесся медперсонал. По словам одной из них, раньше для кормления грудничков была отведена специальная комната. Теперь же ее занял очередной кабинет доврачебного приёма.

На фото видна ширма, стоящая в темном углу, за которой скрылся грязный и обшарпанный диван.

"Теперь в таких условиях приходится кормить и переодевать грудничков, а если мамочек несколько, то приходится вставать в очередь", - рассказывает местная жительница.

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