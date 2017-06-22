Сборная России проиграла Португалии: Роналду забил единственный и решающий гол

Встреча в Москве завершилась в пользу гостей

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Сборная России проиграла команде Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций-2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на championat.com. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Сборная России в матче с португальцами не нанесла ни одного удара в створ. По данным InStat, ранее под руководством Станислава Черчесова с национальной командой подобного не случалось.

Федор Смолов, которому была адресована большая часть навесов партнеров по сборной России, в матче со сборной Португалии выиграл всего одно верховое единоборство из 9 (11%). Его средний показатель в сезоне по этому параметру составил 30%. Если рассматривать не только верховые, а все эпизоды борьбы в нападении, Смолов выиграл в двух из 19 (11%) при среднем показателе за сезон 35%.

Также Смолов нанес больше всех ударов в матче со сборной Португалии (4), однако ни один из них не пришёлся в створ. Подобная неточность нехарактерна для форварда. Его средняя точность ударов в прошедшем сезоне составила 48%, что является одним из лучших показателей среди игроков ведущих европейских чемпионатов.

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от сборной Португалии:

«Думаю, ребята сегодня бились. То, что мы пропустили, - это разберём. Наверное, не должны пропускать, и процентов на 80 это моя ошибка. Будем дальше работать и надеяться, что больше таких глупых ошибок не будет.



Конечно, обидно проигрывать 0:1, тем более в конце были моменты. Радует, что не было навала, а была осмысленная комбинационная игра. С такими командами только так и надо. Сами видели, какие два великана у них сзади, и очень трудно верхом доставить мяч, играя против таких ребят. Сегодня нам что-то удалось, что-то не удалось, но результат говорит сам за себя - мы проиграли», - сказал Акинфеев в эфире телеканала «Футбол 1».