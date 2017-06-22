Эвакуаторы убирают все автомобили с Корабельной набережной во Владивостоке 09:48, 22 июня Эвакуаторы убирают все автомобили с Корабельной набережной во Владивостоке (Фото)
Скандал во Владивостоке: Полицейские продавали наркотики в СИЗО за явки с повинной 09:37, 22 июня Скандал во Владивостоке: Полицейские продавали наркотики в СИЗО за явки с повинной
Один авиарейс из Владивостока задерживается 09:26, 22 июня Один авиарейс из Владивостока задерживается
Новостная лента
Июнь, 22 четверг
10:05
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
10:05
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
10:05
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
10:00
Сборная России проиграла Португалии: Роналду забил единственный и решающий гол
09:48
Эвакуаторы убирают все автомобили с Корабельной набережной во Владивостоке Фото
09:37
Скандал во Владивостоке: Полицейские продавали наркотики в СИЗО за явки с повинной
09:26
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:15
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:02
В Приморье погиб мотоциклист
08:17
Автолюбители голосуют за «натуральное» возмещение и е-ОСАГО
07:32
Гороскоп на 22 июня
06:03
Во Владивостоке ограничат движение
05:27
Владивостокские дрифтеры стали лучшими Фото
04:00
22 июня: Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война
02:55
Приморцам расскажут о детском отдыхе летом
01:40
Кардиологи объяснили, почему стресс разрушает сосуды
00:03
Торжественное собрание, посвящённое Дню города, пройдёт во Владивостоке
Июнь, 21 среда
23:31
Миллионные гранты получили школы Владивостока по программе главы города Игоря Пушкарёва
22:17
Викторина на знание истории Владивостока и Приморья пройдет в День молодежи
21:03
Минтруда предложило перенести новогодние праздники на май
20:07
Зарплатные долги продолжают удерживать Приморье на первом месте в антирейтинге по РФ
19:13
Владивостокцы смогут сдать «экзамен здоровья»
18:01
Константин Межонов признался в своих кулинарных пристрастиях Эксклюзив
17:44
Владивостокцы ждут матч Россия - Португалия
17:33
В пятницу в Приморье заглянет лето
17:22
В Приморье раскрыто жестокое убийство, совершенное в 1993 году
17:10
В Приморье повышаются цены на электричество
17:01
Кинологи Владивостока показали юным горожанам, как работают служебные собаки МВД
16:53
Изменения в правилах перевозки детей в России: последние новости
16:41
Первое заседание по делу «приморских партизан» состоится 26 июня
16:31
Компьютер полностью заменяет геймерам секс, - ученые
16:18
Сбербанк познакомит приморцев с историей подводной лодки С-56
16:17
Конфеты с червяками купила жительница Приморья Фото и Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4151 (90) от 22 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чиновники ходили по дворам
Пассажиров круизного лайнера встретят с барабанами
Сегодня День памяти и скорби
А нюх – как у собаки. Служебной
Полчаса на спасение и ликвидацию
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Спорт

Сборная России проиграла Португалии: Роналду забил единственный и решающий гол

Встреча в Москве завершилась в пользу гостей
Фото: HQ-OBOI.ru Фото: HQ-OBOI.ru
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Сборная России проиграла команде Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций-2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на championat.com. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Сборная России в матче с португальцами не нанесла ни одного удара в створ. По данным InStat, ранее под руководством Станислава Черчесова с национальной командой подобного не случалось.

Федор Смолов, которому была адресована большая часть навесов партнеров по сборной России, в матче со сборной Португалии выиграл всего одно верховое единоборство из 9 (11%). Его средний показатель в сезоне по этому параметру составил 30%. Если рассматривать не только верховые, а все эпизоды борьбы в нападении, Смолов выиграл в двух из 19 (11%) при среднем показателе за сезон 35%.

Также Смолов нанес больше всех ударов в матче со сборной Португалии (4), однако ни один из них не пришёлся в створ. Подобная неточность нехарактерна для форварда. Его средняя точность ударов в прошедшем сезоне составила 48%, что является одним из лучших показателей среди игроков ведущих европейских чемпионатов.

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от сборной Португалии:

«Думаю, ребята сегодня бились. То, что мы пропустили, - это разберём. Наверное, не должны пропускать, и процентов на 80 это моя ошибка. Будем дальше работать и надеяться, что больше таких глупых ошибок не будет.

Конечно, обидно проигрывать 0:1, тем более в конце были моменты. Радует, что не было навала, а была осмысленная комбинационная игра. С такими командами только так и надо. Сами видели, какие два великана у них сзади, и очень трудно верхом доставить мяч, играя против таких ребят. Сегодня нам что-то удалось, что-то не удалось, но результат говорит сам за себя - мы проиграли», - сказал Акинфеев в эфире телеканала «Футбол 1».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокские дрифтеры стали лучшими
05:27, 22 июня 2017 Владивостокские дрифтеры стали лучшими

Третий этап РДС-Восток завершился победой Екатерины Седых

СК «Чемпион» проведет бесплатное спортивно-развлекательное мероприятие во Владивостоке
13:50, 21 июня 2017 СК «Чемпион» проведет бесплатное спортивно-развлекательное мероприятие во Владивостоке

«Старт Чемпионов - 2017» - эстафеты, мастер-классы, фудкорт и зрелищные соревнования на открытом воздухе

Соревнования “Down mall” впервые пройдёт на Дальнем Востоке
13:43, 21 июня 2017 Соревнования “Down mall” впервые пройдёт на Дальнем Востоке

Мероприятие обещает быть очень ярким и масштабным

Экстрим площадка будет работать в День молодежи во Владивостоке
13:35, 21 июня 2017 Экстрим площадка будет работать в День молодежи во Владивостоке

Начало работы площадки 24 июня в 16.00

«Черные береты» штурмую полосу препятствий
13:13, 21 июня 2017 «Черные береты» штурмую полосу препятствий

Стартовал «Морской десант – 2017»

Жителей Владивостока приглашают в субботу на международный День йоги
12:30, 21 июня 2017 Жителей Владивостока приглашают в субботу на международный День йоги

В программу также включены концертная программа ансамбля индийского танца

«Луч» обкатывает новых игроков
02:02, 21 июня 2017 «Луч» обкатывает новых игроков

Команда Владивостока просматривает пополнение в своем составе