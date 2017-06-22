Во Владивостоке пройдет акция «Завтра была война»

Сотрудники полиции и курсанты юридического института МВД России примут в ней участие

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Митинги и патриотические мероприятия пройдут 22 июня в День памяти и скорби по всей стране. В акции памяти погибших в годы Великой Отечественной войны во Владивостоке примут участие сотрудники полиции и курсанты филиала Дальневосточного юридического института МВД России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Это будет самое масштабное мероприятие в Приморье.

Здесь пройдет акция «Свеча памяти». В 10:30 стартует шествие с зажженными свечами от стелы «Владивосток – город воинской славы» до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Далее запланировано возложение венков и цветов к Вечному огню и Стене памяти.

На время проведения шествия в рамках акции «Свеча памяти» по улице от дома №1 Корабельной Набережной до пересечения со Светланским переулком с 9:30 до 12:30 движение и парковка автотранспортных средств будут ограничены.

Памятные мероприятия также пройдут в Артеме, Уссурийске, Находке, Хасанском, Надеждинском, Шкотовском и других районах края.