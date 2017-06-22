Эвакуаторы убирают все автомобили с Корабельной набережной во Владивостоке 09:48, 22 июня Эвакуаторы убирают все автомобили с Корабельной набережной во Владивостоке (Фото)
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Эвакуаторы убирают все автомобили с Корабельной набережной во Владивостоке

Сегодня пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке эвакуаторы "расчистили" Корабельную набережную, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, ранее агентство сообщало, что сегодня, 22 июня, во Владивостоке пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В центре города временно будет ограниченно движения автотранспорта.

Так, движение и парковка автотранспортных средств будут ограничены с 9.30 до 12.30 от дома № 1 по улице Корабельной Набережной до пересечения со Светланским переулком.

Объезд будет осуществляться по улице Корабельной Набережной от дома № 1 до пересечения с улицей Семеновской.

Эвакуаторы уже расчистили от автомобилей всю территорию возле Корабельной набережной.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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